Haziran'ın 14'ünde arife günüyle başlayacak Kurban Bayramı öncesinde siyasi partilerin bayramlaşma takvimleri belli oldu.

CHP, AK Parti ve İYİ Parti'debayramlaşma günü ve saatler açıklandı.

AK Parti İzmir teşkilatı ise 14 Haziran Cuma günü saat 19:00’da bir araya gelerek bayramlaşacak.

CHP İzmir örgütü, 15 Haziran’da (arife günü) saat 11:00’de Kültür Park İzmir Sanat’ta bayramlaşma için bir araya gelecek.

İYİ Parti il örgütü ise 14 Haziran’da partinin il binasında 11.00'de bayramlaşmak için bir araya gelecek.

MHP’de ise henüz bir program açıklamadı.