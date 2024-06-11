İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00’e kadar devam edecek. Bu süre zarfında, İzmir'deki toplu taşıma araçlarından faydalanmak isteyenler ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. Bu kapsamda, ESHOT ve İZULAŞ'a ait otobüsler, metro ve tramvay seferleri ile İZBAN hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabilecek. Bu uygulama, vatandaşların bayram süresince daha rahat ve ekonomik bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak.