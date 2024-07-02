Turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna geçerken hastaneler ve acil servislerde sıvı kaybı ve sıcak çarpması vakaları arttı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, su tüketiminin önemine dikkat çekerek, önlem alınmadığı takdirde hastane başvurularında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tatilden dönen vatandaşların dönüş yolculuğu, turizm merkezlerindeki yoğunluğun hastane ve acil servislere kaymasına neden oldu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, özellikle bu dönemde sıvı kaybı ve sıcak çarpması vakalarının arttığını belirterek tatilcileri uyardı.

Sıcak havalarda sıvı kaybına dikkat

Hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu bu dönemde, sıvı kaybına bağlı semptomların sıkça görüldüğünü belirten Dr. Efe Kanter "Hasta başvurusunda artış var. Özellikle yaşlı popülasyonda sıvı kaybına bağlı bilinç bulanıklığı ve böbrek yetmezliği gibi semptomlar görebiliyoruz" dedi. Genç hastalarda ise sıcak çarpmalarına bağlı baş ağrısı ve halsizlik gibi semptomların görüldüğünü ifade etti.

Su tüketimi hayati önem taşıyor

Dr. Kanter "Yaş ilerledikçe ve ek hastalıklar arttıkça bilinç bulanıklığı, bayılmalar ve komalar görülebilir. Sıvı eksikliği sodyum seviyesinin yükselmesine ve bilinç bulanıklığına yol açabilir. Bu hastalar yoğun bakım ihtiyacı duyabilir. Bireylerin bol su içmesi, serin alanlarda kalması ve direkt sıcağa maruz kalmaktan kaçınması gerekiyor. Su tüketimi en önemli faktör" diye konuştu.

Enfeksiyon riskine karşı uyarı

Yazın sık kullanılan ortak havuzların temizliğinden emin olunmaması gerektiğini belirten Dr. Kanter, "Özellikle yüksek ateş ve idrar yolu enfeksiyonu gibi semptomlarla acil servise başvuran hastalar var. Vücut susuz kaldıkça enfeksiyonlara yatkınlık artıyor, bu nedenle kirli ortamlardan uzak durulmalı" dedi.

Gıda zehirlenmesi tehlikesi

Sıcak mevsimlerde dışarıda yenen besinlerde gıda zehirlenmesi riskinin arttığını vurgulayan Kanter, "Güvenilmeyen restoranlardan veya açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı. Sıcağa bağlı bakterilerin hızlıca üremesi salgın hastalıklara yol açabilir" uyarısında bulundu.