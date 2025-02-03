Yarın sabaha karşı başlayacak olan yağmur, öğle saatlerine kadar devam edecek. Yağmur kuvvetli olmayacak, ancak orta şiddette devam edecek ve işe gidiş saatlerinde trafikte aksamalara yol açabileceğinden dikkatli olunması gerekiyor.

Öğleden sonra ise hava hissedilir derecede soğuyacak ve poyraz etkisini göstermeye başlayacak. Cuma gününe kadar İzmir genelinde poyraz yer yer çok kuvvetli esecek ve denize yakın bölgelerde fırtına seviyesine ulaşabilecek. Sıcaklıklar 7-8 derece kadar düşecek ve poyrazın etkisiyle daha soğuk hissedilecek.

Ayrıca hafta boyunca iç kesimlerde zirai dona karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.