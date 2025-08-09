Sağlık ekiplerinin tespitiyle ortaya çıkan olay, resmi tutanaklara geçirildi ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Uzundere Mahallesi’nde bulunan Aqua Yaşam Yüzme Havuzu, bu yıl mayıs ayında “uygun fiyat ve kaliteli hizmet” sloganıyla yeniden kapılarını açmıştı. Ancak rutin su numunesi analizinde havuz suyunun hijyen standartlarını karşılamadığı belirlenince, Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü müdahale ederek tesisi mühürleyip kapattı.

Buna rağmen belediye şirketi yönetimi, sağlık müdürlüğünün koyduğu mührü kırarak havuzu hafta sonu gizlice tekrar kullanıma açtı. Sağlık ekipleri bu durumu fark edip inceleme yaptı ve mühür kırılma olayını resmi tutanakla belgeledi.

Yetkililer, yaşanan bu duruma ilişkin sorumlular hakkında yasal süreç başlatılacağını ve konunun savcılığa taşınacağını duyurdu. Kamu sağlığının riske atıldığı iddialarının ardından, olayla ilgili soruşturmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.