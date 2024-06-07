İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimin herkes için erişilebilir olması vizyonuyla 'Her Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitim' sloganıyla 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışını İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi yaptı. Renkli etkinlikte, geleneksel el sanatları ürünlerinin sergisi ve defilesi büyük ilgi gördü. Mehteran takımının gösterisi, halk oyunları ve TRT sanatçılarının seslendirdiği müzik dinletisi ise katılımcıları adeta büyüledi.

Dr. Ömer Yahşi, konuşmasında hayat boyu öğrenmenin insanları ileriye taşıyan güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak bilgiye ulaşma arzusunun önemini vurguladı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında İzmir'deki hayat boyu öğrenme kurumlarında açılan 11 bin 461 kursa toplam 82 bin 500 kursiyerin katıldığını belirten Yahşi, vatandaşların istihdam edilmesine olanak sağlayan 1764 meslek edindirme kursundan 26 bin 712 vatandaşın faydalandığını açıkladı.

32 yaygın eğitim kurumunda başarılı işlere imza atıldığını ifade eden Dr. Yahşi, halk oyunlarından el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede eserlerin sergilendiği etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışını yaparak stantları gezerek ürünler hakkında bilgi alan İl Müdürü Dr. Yahşi, usta öğreticiler ve kursiyerlerle de sohbet etti.

Haziran ayının ilk haftasında kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında, hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanımını destekleyen, faaliyetlere katılımı arttırmayı hedefleyen, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren geniş kapsamlı etkinlikler düzenleniyor. Mehteran takımından halk oyunlarına, tiyatrodan el sanatlarına kadar pek çok etkinlik ve atölye çalışmasıyla dolu bu haftada, halk eğitim merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler sergileniyor.