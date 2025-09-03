İzmir Torbalı ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) eğitim uçağı, Kırbaş Mahallesi'nde düştü. Uçakta yalnız olan pilot Berfu Hatipoğlu yaşamını yitirdi. Cenazesi olay yerinden çıkarıldı.

Kazanın detayları

Olay, sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 08.39’da Selçuk Havalimanı'ndan havalanan Cessna tipi çift kişilik eğitim uçağı, saat 08.50 civarında mısır tarlasına düştü.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, belediye arama kurtarma ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü alan jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hatipoğlu, kazada yalnız uçuyordu.

Kaza nasıl meydana geldi?

Uçağın ilk belirlemelere göre dik bir şekilde irtifa kaybederek mısır tarlasına çarptığı öğrenildi. Uçak düşerken birkaç metre alandaki mısırları biçti. Olay yerinde uzmanlar tarafından inceleme çalışmaları sürdürülüyor.

Cenaze enkazdan çıkarıldı

Berfu Hatipoğlu’nun cenazesi uçak enkazından çıkarıldı ve cenaze aracına teslim edildi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı eşliğinde incelemeler devam ediyor.