İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez'i Kültürpark'ta düzenlediği konserler ve etkinliklerle kutladı. Kutlamalara katılan İzmirliler, geleneksel Hıdırellez ateşini yakarak dilek tuttu.

Hıdırellez kutlamaları Kültürpark'ta başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez'i İzmirli yurttaşlarla birlikte Kültürpark'ta coşkulu bir programla kutladı. Etkinlikler, Lozan Kapısı'nda İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği'nin verdiği konserle başladı. Ardından Kaskatlı Havuz çevresinde İzmir Sahne Çalışanları Derneği 65 Yaş Roman Müzisyenler sahne aldı.

Çim Alan'da Roman müziğiyle bahar karşılandı

Kültürpark Çim Alan'da kurulan Ana Sahne'de Çılgın Cemal, Tepecik Müzisyenler Derneği ve Ümmiye & Türkiye Roman Orkestrası sahneye çıktı. Roman havası, Balkan ezgileri ve oyun havaları eşliğinde İzmirliler saatlerce dans etti.

Ateşle dilekler tutuldu

Etkinliklerin sonunda, Atlas Pavyonu yanında geleneksel Hıdırellez ateşi yakıldı. Ateşin etrafında toplanan yurttaşlar, Roman Ateşi Dans Grubu'nun performansını izledi. Ardından geleneksel olarak ateşin üstünden atlayan yurttaşlar, baharın gelişi için dileklerini tuttu.

Etkinlikler Konak ve Bayındır'a da taşındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hıdırellez etkinlikleri sadece Kültürpark'la sınırlı kalmadı. Konak Ege Mahallesi ve Bayındır Çırpı'da da konserler düzenlendi.