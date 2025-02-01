İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonunda, "Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek vatandaşları dolandıran suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 88 şüpheli yakalanırken, 61’i tutuklandı.

Dolandırıcı çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir merkezli olarak düzenlenen geniş çaplı "Hücre-7" operasyonlarının başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, “Organize dolandırıcı suç örgütü, 'Hakkınızda İcra Davası Var' diyerek vatandaşlarımızı dolandırıyordu. Bu çete, elebaşı C.A.’nın liderliğinde faaliyet gösteriyordu” dedi.

13 il, 88 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, İzmir’in yanı sıra İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana illerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda, elebaşının da dahil olduğu 88 şüpheli yakalandı.

Yasaklı tabancalar ve uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda uyuşturucu madde, döviz ve Türk Lirası ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Çete üyelerinin, kendilerini “uzlaştırmacı avukat” veya “icra memuru” olarak tanıtıp, vatandaşı dolandırarak paralarını aldıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'dan başarıya övgü

Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis teşkilatını tebrik etti. Yerlikaya, "Bu suç örgütünün çökertilmesi, vatandaşı koruma noktasında önemli bir adım olmuştur. Kahraman polislerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.