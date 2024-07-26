İzmir'in Torbalı ilçesinde, Pancar ve Yazıbaşı mahallelerinde bulunan iki fabrikada çalışan 31 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada detaylar araştırılıyor.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar

İzmir'in Torbalı ilçesinde, akşam saatlerinde iki ayrı fabrikada meydana gelen zehirlenme şüphesi, büyük bir paniğe yol açtı. Pancar ve Yazıbaşı mahallelerinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan işçiler, yemek dağıtım hizmeti sağlayan özel bir firma tarafından verilen yemeklerin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri göstermeye başladı. Toplamda 31 işçi, hızla olay yerine çağrılan ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane tedavisi ve son durum

Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden 22'sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiği, 9 işçinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde, işçilerin yaşadığı belirtilen zehirlenmenin, yemeklerden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Sağlık ekipleri, işçilerin durumunu yakından takip ediyor ve gerekli tedbirler alınıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, zehirlenmeye neden olan gıda maddelerinin ve fabrikaların hizmet aldığı yemek dağıtım firmasının yetkililerinin ifadeleri alınacak. Ayrıca, her iki fabrikada da gerekli sağlık ve güvenlik kontrollerinin yapılması sağlanacak.