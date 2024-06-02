İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye’nin tek uluslararası ihtisas fuarı OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 23-25 Mayıs tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlendi. Bu yıl 11.’si gerçekleştirilen fuar, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) desteğiyle büyük ilgi gördü.

Uluslararası katılım yoğundu

Fuar, Türkiye'nin 33 şehrinden 6 bin 923 yerli ziyaretçinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’nden Belçika’ya, İtalya’dan Fas’a kadar 57 farklı ülkeden bin 624 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Toplamda 8 bin 547 kişi, OLIVTECH’te zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere süt ürünleri ve şarap teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Ekoloji İzmir ile birlikte ziyaretçi akını

OLIVTECH ile eş zamanlı olarak düzenlenen Ekoloji İzmir fuarı da yoğun ilgi gördü. Toplamda 18 bin ziyaretçiyi ağırlayan bu iki fuar, hem yerli hem de yabancı katılımcılar için sektörün en önemli buluşma noktalarından biri oldu.

Zeytin, zeytinyağı, süt ürünleri ve şarap gibi ana ürün gruplarını kapsayan OLIVTECH, uluslararası katılımı ve sektördeki yenilikleri sergilemesiyle dikkat çekti. İzmir'de gerçekleşen bu büyük organizasyon, sektörel iş birlikleri ve ticari bağlantılar için önemli bir platform sundu.

İzmir'deki fuarlar, 18 bin ziyaretçiyle rekor kırdı. OLIVTECH ve Ekoloji İzmir, yerli ve yabancı katılımcıları buluşturarak sektöre yeni bir ivme kazandırdı.