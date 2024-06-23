21 Haziran Cuma akşamı gerçekleşen olayda, çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 5 çocuğundan 4’ü ile birlikte Basmane’deki otele giriş yaptı. Geceyi otelde geçiren aile, ertesi sabah farklı bir şekilde güne uyandı. İddiaya göre Gönül Uğraş, sabah saatlerinde iki çocuğunu yanına alarak eczaneye ilaç almaya gitti ve bir daha otele geri dönmedi.

Kardeşler odalarında hareketsiz bulundu

Otelde kalan Ege ve Handan Uğraş, günün ilerleyen saatlerinde otelin ortak alanlarını kullanmak için odalarından çıktı. Ege Uğraş, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indi ve bir süre sonra odalarına geri döndü. Akşam saat 23.00 civarında ise resepsiyon görevlisi Z.Ö., otel odalarını rutin kontrol etmek için yukarı çıktı ve Uğraş kardeşleri hareketsiz bir şekilde yatakta yatarken buldu.

Polis ve sağlık ekipleri harekete geçti

Z.Ö.’nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşındaki Handan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınlar sinir krizi geçirdi

Olay yerinde toplanan yakınlar, çocukların ölüm haberini alır almaz sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, resepsiyon görevlisi Z.Ö.’nün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Otopsi sonuçları bekleniyor

Ege ve Handan Uğraş’ın ölümüne neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otopsi sonuçları bekleniyor.