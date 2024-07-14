İzmir’de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay’ın (44) hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürerken, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları bulunduğu belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Öte yandan, elektrik kaçağının olduğu mazgaldaki kablolar 50 santimetre daha aşağı alındıktan sonra üzeri belediye ekipleri tarafından kapatılırken, bölgeye tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili incelemeler sürerken, olay yerindeki mazgaldan geçen 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte yetkililere ilettiği bildirildi.

Kablo 50 santim aşağı alınıyor

İzmir'de iki kişinin akıma kapılarak yaşamını yitirdiği yerde yapılan inceleme sonrası belediye ve elektrik firması yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla yer altındaki kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Ardından belediye yetkililerinin kabloların üzerine kapatmasından sonra bölgeye tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

“Belediyemizin ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemez”

İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın ardından alana ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili personeli tarafından ivedilikle elektrik tesisatı kontrol edilmiş, aydınlatma tesisatının günbatımında (20.35) enerjilendiren ve gündoğumunda enerjiyi kesen zaman rölesinin doğru çalıştığı kontrol edilmiş ve dolayısıyla olay saatinde (19.15) aydınlatma tesisatının kablolarında enerji olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca belediyemize ait elektrik tesisatı bu tür bir tehlikeye karşı kaçak akım koruma röleleri ile enerjiyi kesecek şekilde korunmaktadır. Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından üç adet yağmursuyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım-onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.'ye anılan bölge için iki defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir" denildi.

“Elektrik hattı, yapım tekniğine aykırı döşenmiş”

Daha önce bölge esnafının yetkili kuruma birden fazla bildirim yaptığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ayrıca kabloların üzerinde iki farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı birtakım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır. Nitekim olay sonrası sahaya giden Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlendiği ifade edilmiş, ‘Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir’ şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Temennimiz olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesidir. Yaşamını yitiren hemşehrilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürerken, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları bulunduğu belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.