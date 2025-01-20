İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "İleri Yaşta Dijital Eşitlik Sempozyumu", yaşlı bireylerin dijitalleşen dünyada karşılaştıkları zorluklara dair farkındalık yaratmayı hedefledi. Sempozyumda, dijital eşitlik, haklar ve yaş dostu çözümler masaya yatırıldı.

Dijital eşitlik ve yaş dostu çözümler öne çıktı

Sempozyumun Eş Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, yaşlı nüfusun hızla arttığı dünyada sağlıklı yaşlanmanın aktif yaşamla mümkün olduğunu belirterek, dijital eşitlik ve okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Şahin, teknoloji ve dijitalleşmenin yaşam kalitesini artırmasına rağmen yaşlılar için erişim sorunları yarattığını vurguladı.

İzmir’de dijital okuryazarlık ve farkındalık çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre, İzmir’in yaşlı nüfusunun yoğun olduğunu belirterek, dijital okuryazarlık ve farkındalık çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "İleri Yaş Eylem Planı" kapsamında yaş dostu dijital çözümler geliştirilmesi gerektiğine değindi.

Kuşaklar arası dijital köprü kurulmalı

İzmir Kent Konseyi Başkanı avukat Nilay Kökkılınç, teknolojinin kuşaklar arasındaki iletişimi dönüştürdüğünü belirterek, gençlerin bilgi birikimiyle yaşlıların deneyimlerinin bir araya getirileceği köprülerin kurulmasının önemine vurgu yaptı. Dijital atölyeler ve belediye destekli projelerle dijital eşitlik sağlanabileceğini ifade etti.

Sempozyumun sonunda sertifika töreni düzenlendi

Etkinlik, Ege 3. Yaş Üniversitesi Dostluk Korosu’nun konseriyle başladı ve bilimsel oturumlar sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın takdim ettiği sertifika töreniyle sona erdi.