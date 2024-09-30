İzmir'in Çeşme ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait bir ambulansı kaçıran M.K. isimli kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, M.K. Çeşme Devlet Hastanesi'ne tedavi için geldiğinde, hasta getiren ambulansı alarak kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ekipleri hızla harekete geçti.
Kısa sürede yakalandı
Ambulansın takip sistemi üzerinden konumu belirlenen ekipler, ambulansı hastane yakınında durdurmayı başardı.
Gözaltına alınan M.K., Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA