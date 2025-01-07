İzmir'de İnciraltı Sahili, deniz marullarıyla kaplanırken, uzmanlar, sıcaklık artışı ve körfezdeki kirliliğin bu duruma yol açtığını ifade etti.

Deniz marulları ve körfez kirliliği

İnciraltı kıyılarında bulunan Çakalburnu Dalyanı, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaparken, son dönemde deniz marullarıyla kaplandı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezin kirliliğe doygun olması nedeniyle deniz marullarının arttığını belirtti. Yaşar, Cuma ve Cumartesi günü hava sıcaklığının birkaç derece artmasının ardından bu patlamanın gerçekleştiğini ifade etti.

"Deniz marulları artık yaz kış görülüyor"

Prof. Dr. Yaşar, deniz marullarının ilk defa 2012 yılında görülmeye başlandığını ve 2012'den sonra yaz kış devamlı olarak ortaya çıktığını vurguladı. 2002 yılında körfezin masmavi olduğunu ancak 2005'ten sonra arıtma tesislerinin kapatılmasının körfezde kirliliğin artmasına neden olduğunu belirtti. Yaşar, "Arıtmalar çalıştırılmalı, körfez bir yıl içinde masmavi olur" diyerek çözüm önerisinde bulundu.

Deniz marulunun normalde görülmemesi gerekiyor

Prof. Dr. Yaşar, deniz marulunun normalde kışın görülmemesi gerektiğini belirterek, son dönemde yaşanan hava sıcaklıklarındaki artışın deniz marullarının ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Ayrıca, deniz marullarının en çok sığ yerlerde yayıldığını ve İzmir Körfezi'nde bu durumun, yüksek kirlilik nedeniyle devam ettiğini ifade etti.