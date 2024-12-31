İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin teknoloji vizyonuna katkı sunan önemli bir adım daha atıldı. İZTEKNOLOJİ ile Ege Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan iş birliği protokolü, öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunarak İzmir’de inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Üniversite-sanayi iş birliği güçleniyor

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEKNOLOJİ) ile Ege Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan protokol, İzmir’in teknoloji ve bilişim alanındaki potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Törende, İZTEKNOLOJİ Genel Müdürü Emrecan Durmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan bir araya geldi.

Protokol kapsamında öğrenciler, İZTEKNOLOJİ’nin uzman kadrosu ve altyapısıyla teknoloji ve bilişim alanında uygulamalı eğitim alma fırsatına sahip olacak. Ayrıca ortak projelerle sektörün ihtiyaçlarına uygun, inovatif çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

“İzmir’in teknoloji ekosistemini geliştireceğiz”

İZTEKNOLOJİ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, bu iş birliğinin İzmir’in teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Pamuk, “Gençlerimizin gelişimlerine destek olmak ve onları sektörle buluşturmak bizim için çok değerli. Bu protokol sayesinde İzmir’de teknoloji ve inovasyonu bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bu daha başlangıç”

İZTEKNOLOJİ Genel Müdürü Emrecan Durmaz ise bu iş birliğinin İzmir’in geleceğine yönelik vizyon projelerinin ilk adımı olduğunu vurguladı. Durmaz, “Bu protokol, sadece bir başlangıç. İzmir’in inovasyon vizyonunu destekleyecek daha birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Öğrenciler için mesleki gelişim fırsatı

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, protokolün öğrencilerin mesleki becerilerini artırması açısından önemine dikkat çekerek, “Bu iş birliği, öğrencilerimizin sanayiye hazır bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak adına önemli bir adım. Ege Üniversitesi olarak bu tür projelere her zaman destek vermeye hazırız” diye aktardı.

Protokolün İzmir’de teknoloji ve inovasyon projelerine kapı aralaması bekleniyor. Eğitim süreçlerine entegre edilen uygulamalı çalışmalar, öğrencilerin yetkinliklerini artırarak sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.