İzmir'de bir telekomünikasyon firmasında meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları sayesinde çözüme kavuşturuldu. 10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Çiğli bölgesinde yaşanan internet kesintileri ve vatandaş şikayetleri üzerine başlatılan incelemelerde, yer altındaki internet kablolarının çalındığı belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

İnternet kesintileri ve mağduriyetlerin artması üzerine, telekomünikasyon firmasının yaptığı kontrollerde kabloların kesildiği ve çalındığı ortaya çıktı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Şüpheliler güvenlik kameraları ile tespit edildi

Ekipler, 460 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceledi. Kayıtların incelenmesi sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin, aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışan E.K. (56), V.B. (52) ve E.S. (44) isimli şahıslar olduğu belirlendi. Bu şahısların, çeşitli tarihlerde bölgeye gelip çalışma yapıyormuş gibi davranarak hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Tutuklandı

Yapılan operasyon sonucunda, şüpheliler E.K., V.B. ve E.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adli süreç başlatılarak mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.