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Memurlar, istedikleri şartlarda sözleşme imzalanana kadar eylem lerine devam edeceklerini belirtti.

İl başkanlığı önünde de sloganlarını sürdüren memurlar, partinin İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'yla görüşme talep etti.

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memur lar, CHP İl Başkanlığına yürüdü.

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