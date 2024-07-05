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Kültürpark'ta toplanan memurlar, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçerek CHP İzmir İl Başkanlığı önüne kadar geldi. İl Başkanlığı önünde de slogan atmayı sürdüren memurlar, partinin İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile görüşme talep etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen ile gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Uzlaşı sağlanamaması üzerine memur lar, iş bırakma kararı alarak CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü.

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