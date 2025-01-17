İzmir Karabağlar Yeşillik Caddesi'nde 20 Aralık günü bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı, çevrede paniğe yol açtı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganları tespit etti.
İş yerine silahlı saldırı düzenlendi
Ü.C.'ye ait iş yerine düzenlenen saldırıda, iş yerinin tabelası zarar gördü. Saldırının ardından polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Polis harekete geçti ve çalışma başlattı
Olay yerine gelen İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri belirledi.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
15 Ocak’ta şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.Ü., U.H. ve C.Y.’yi gözaltına aldı.
Mahkemeden tutuklama kararı verildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.