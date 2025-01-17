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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

15 Ocak’ta şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.Ü., U.H. ve C.Y.’yi gözaltına aldı.

Olay yerine gelen İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri belirledi.

Ü.C.'ye ait iş yerine düzenlenen saldırıda, iş yerinin tabelası zarar gördü. Saldırının ardından polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İzmir Karabağlar Yeşillik Caddesi'nde 20 Aralık günü bir iş yeri ne düzenlenen silahlı saldırı, çevrede paniğe yol açtı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganları tespit etti.

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