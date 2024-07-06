İzmir'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş-Tem Büro ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, iş yerlerine parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) ile baskı ve tehdit uygulayan bir çete çökertildi. Şüphelilerin, vatandaşları korkutarak ve iş yerlerine tehdit göndererek kazanç elde etmeye çalıştıkları belirlendi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Ekipler, şüphelileri takibe aldıktan sonra bir araçta yapılan aramada el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Bu olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve şüphelilerin işledikleri suçlarla bağlantılı oldukları tespit edildi. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ederken, şüphelilerin hepsi gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede çıkarıldıkları sırada, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir polisi, halkın güvenliği için çalışmalarına devam edeceğini ve benzer suç girişimlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti.