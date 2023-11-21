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Olay dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Kiraladığı otomobille caddeye gelen Muhammed N. (23) araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serip üzerine bastı. Daha sonra eline Türk bayrağı alan Muhammed N, başına tabanca dayayıp eylem gerçekleştirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından şüpheli elindeki silahı bırakıp teslim oldu ve gözaltına alındı. Geçen yıl da karnına ateş edip intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.