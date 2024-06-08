Swissotel Büyük Efes bahçesinde düzenlenen resepsiyona İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konsolosluk erkanı, iş dünyası temsilcileri ile davetliler katıldı. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya Cumhuriyeti'nin 78. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Marrapodi ayrıca İtalyan ve Türk iş insanlarına ticaret ilişkilerinin gelişmesindeki çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ise konsolos olarak İtalya'nın ilk Cumhuriyet Bayramı kutlamasını gerçekleştirmekten onur duyduğunu söyledi. Bianchi, İtalyan halkının 2 Haziran 1946'da düzenlenen referandum ile Cumhuriyet rejimini seçtiğini hatırlatarak, “Bugün demokrasiyi, hukuk devletini, özgürlüğü ve sosyal devlet olmayı kutluyoruz” dedi. Yüzyıllar önce bu topraklara yerleşen ve Levanten olarak tanımlanan İtalyan mevcudiyetinin bugün yine bu topraklarda yaşadığını belirten Bianchi, “Son yıllarda ise çalışmak için gelen, özellikle profesörlerden oluşan ve İzmir’deki mevcudiyeti zenginleştiren yeni bir İtalyan göçü yaşanıyor. İzmir'de NATO ittifakı içerisinde mükemmel görev yapan askerlerimiz de bulunuyor. Bu bayram aynı zamanda İtalyan kültürünü de kutlamaktır. İzmir'de kültürel olarak sayısız etkinlikler gerçekleştiriyoruz ve İtalyan lisanı, kültürünü aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş insanları Enrico Aliberti ve Pier Luigi Picco ile İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan'a İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.