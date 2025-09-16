İzmir’de içme suyu sıkıntısı yaşanırken, Tahtalı Barajı Havzası’na kurulmak istenen jeotermal enerji santrali, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu.

İzmir'in içme suyunda sevindiren gelişme!

Son günlerde içme suyu sıkıntısı ile karşı karşıya kalan İzmir’de, kentin en önemli kaynaklarından Tahtalı Barajı Havzası’nın yanı başında Karen Enerji tarafından açılmak istenen jeotermal enerji santrali, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu.

İzmir’in içme suyunda alarm zilleri çalarken, kentin en kritik su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı Havzası’na komşu jeotermal enerji santrali (JES) projesi için önemli bir karar çıktı. Kipaş Holding’e bağlı Karen Elektrik Üretim Şirketi’nin Menderes-Seferihisar sınırında kurmak istediği JES projesi, Bakanlık tarafından iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son haftalarda yaptığı açıklamalarda yeraltı su seviyelerinin kritik seviyelere düştüğünü, bazı kuyuların tamamen kuruduğunu duyurmuştu. Ayrıca barajlardaki doluluk oranlarının alarm seviyesine gerilediği vurgulanmıştı. Bu dönemde İZSU’nun kesinti programına başladığı belirtilmişti. Tahtalı Barajı’nın yanı başındaki JES girişimi ise kent gündeminde tartışma yaratmıştı.

ÇED süreci sonlandırıldı

Karen Elektrik, ilk başvurusu Danıştay’dan dönen proje için yeniden girişimde bulunmuştu. Ancak Bakanlık, ruhsat verilmesinin ardından üç yıl içinde gerekli izinlerin alınmaması gerekçesiyle ÇED sürecini sonlandırdı. Şirketin ruhsatı da iptal edildi. Projede, 20 MWe kurulu gücünde bir JES ile 8,4 MWe gücünde iki rüzgar türbini öngörülüyordu. Plan hayata geçseydi, bölgede 17 adet kuyu açılacaktı.

Orman ve zeytinlikler üzerindeydi

Bakanlığın iptal ettiği proje sahası, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre "orman" ve "tarım arazisi" statüsündeydi. Tapu kayıtlarında alanın zeytinlik ve tarım arazisi olarak geçtiği görülüyordu. ÇED sahası ayrıca Orhanlı Köyü’ne 1.400 metre mesafede bulunuyordu.

Danıştay’dan dönmüştü

Daha önce İzmir 1. İdare Mahkemesi, projeyi İZSU ve köylülerin açtığı davalar sonucunda iptal etmişti. Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak JES’in Ürkmez ve Tahtalı barajlarının su toplama havzalarını kirletebileceğini belirtmiş, jeotermal akışkanların hava, toprak ve yeraltı sularını olumsuz etkileme potansiyeline dikkat çekmişti. Karar, temyiz sürecinde Danıştay’dan da onay almıştı.

Kipaş Holding kimin?

Karen Elektrik’in bağlı bulunduğu Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Mehmet Hanefi Öksüz yürütüyor. Holding, son olarak Aydın Söke’de kurduğu Türkiye ve Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası ile gündeme gelmiş, fabrikanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.