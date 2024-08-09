İzmir, Suriye iç savaşından kaçan binlerce mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın son verilerine göre, İzmir'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı 135 bin 759 olarak kaydedildi. Bu rakam, İzmir'i Türkiye'deki Suriyeli nüfus yoğunluğu bakımından 8. sıraya yerleştiriyor.

İzmir'deki Suriyeli sayısı: Türkiye genelinde 8. sırada

Türkiye genelinde Suriyeli nüfusu 3 milyon 321 bin 72 olarak açıklanırken, İzmir'deki Suriyeli nüfusu bu rakamın yaklaşık %4'ünü oluşturuyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir, 10 il arasında 8. sırada yer alıyor. İlk sırada ise, 531 bin 934 Suriyeli ile İstanbul bulunuyor. İstanbul'u, 434 bin 563 Suriyeli ile Gaziantep takip ediyor.

İzmir’in sosyal yapısındaki değişim

İzmir'de yoğunlaşan Suriyeli nüfus, şehrin sosyal yapısında da önemli değişimlere yol açıyor. Özellikle Konak, Bornova ve Buca gibi ilçelerde yaşayan Suriyeliler, şehrin demografik dokusuna yeni bir renk katarken, aynı zamanda yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Ancak, bu yoğunlaşma beraberinde entegrasyon zorluklarını da getiriyor.

Türkiye'de Suriyeli nüfusun genel durumu

Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 321 bin 72'yi buldu. Bu rakam, Suriyeli nüfusun Türkiye'deki illere nasıl dağıldığını ve her ilin bu nüfusu nasıl yönettiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

İzmir'deki Suriyeli nüfusunun, şehrin sosyal yapısı üzerindeki etkileri ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar, gelecekte de yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının dikkatle üzerinde durması gereken konular arasında yer alıyor.