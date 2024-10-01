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Olayla bağlantılı bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet güçleri, kaçak akaryakıtın piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla operasyonu geniş çapta yürüttü. Depolarda bulunan tanklarda saklanan karışımlı akaryakıt, yasal olmayan yollarla ticarete konu edilmek üzere hazırlanmıştı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyon unda dev bir kaçak akaryakıt ağı çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınlarda, 3 farklı depoda 705 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın, atık yağ ve toplama yağların karışımıyla üretildiği tespit edildi.

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