İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sasalı Mahallesi'nde bir depoda kaçak ve bandrolsüz sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya yapılan aramada; 260 kilogram kıyılmış tütün, 3 elektronik makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, 515 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda T.A., S.K. ve H.A.D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve S.K. tutuklanırken, H.A.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.