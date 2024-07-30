İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak içki üretimini hedef alan geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde önceden belirlenen adreslerde gerçekleştirildi. Aramalarda, 18,7 ton etil alkol, 2 bin 600 adet sahte içki üretim malzemesi, 41 adet içki aroma maddesi ve 9 adet etil alkol üretim makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 11,5 milyon TL olduğu belirtildi.

Operasyonda ele geçirilenler

Ayrıca operasyon sırasında, 6 bin 640 adet dolu makaron, 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200 adet boş makaron, 903 adet elektronik sigara cihazı, 290 adet gümrük kaçağı puro, 151 kg kıyılmış tütün ve 2 adet sigara sarma makinesi de tespit edildi.

Adli işlemler başlatıldı

Olayla ilgili olarak 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.