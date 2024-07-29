İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Kent genelinde tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan 176 iş yerinde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 61 iş yeri ve 46 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Ele geçirilen malzemeler

158 bin 304 doldurulmuş makaron

100 bin 928 boş makaron

544 elektronik sigara cihazı

482 paket gümrük kaçağı sigara

370 gümrük kaçağı puro

383 kilogram kıyılmış tütün

100 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün

12 şişe gümrük kaçağı içki

9 cep telefonu

123 elektronik sigara likiti

54 gümrük kaçağı parfüm

29 cep telefonu aksesuarı

2 sigara dolum makinesi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.