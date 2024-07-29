İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Kent genelinde tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan 176 iş yerinde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 61 iş yeri ve 46 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Operasyonun ayrıntıları
Ele geçirilen malzemeler
- 158 bin 304 doldurulmuş makaron
- 100 bin 928 boş makaron
- 544 elektronik sigara cihazı
- 482 paket gümrük kaçağı sigara
- 370 gümrük kaçağı puro
- 383 kilogram kıyılmış tütün
- 100 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün
- 12 şişe gümrük kaçağı içki
- 9 cep telefonu
- 123 elektronik sigara likiti
- 54 gümrük kaçağı parfüm
- 29 cep telefonu aksesuarı
- 2 sigara dolum makinesi
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Editör: Simge Akbulut