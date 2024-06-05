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Denizli'de patlayan lastik yangına sebep oldu

Denizli'de patlayan lastik yangına sebep oldu

16-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, ekipler 14 ikamet, 16 iş yeri, 8 araç, 1 depo ve 1 kargo gönderisinde arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen kaçak ürünler arasında şunlar bulunuyor:

Aliağa, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menderes, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon larda, piyasa değeri 10 milyon 800 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.

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