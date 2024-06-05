Aliağa, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menderes, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 10 milyon 800 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.
Operasyonların detayları
16-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, ekipler 14 ikamet, 16 iş yeri, 8 araç, 1 depo ve 1 kargo gönderisinde arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen kaçak ürünler arasında şunlar bulunuyor:
- 2 milyon 882 bin 400 adet boş makaron
- 876 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron
- 3 bin 529 paket gümrük kaçağı sigara
- 505 adet gümrük kaçağı puro
- 158 kilogram kıyılmış tütün
- 632 bin 249 adet muhtelif emtia ürünü
- 10 bin 68 adet elektronik emtia ürünü (tıraş makinesi, ampul vb.)
- 7 bin 389 adet cinsel içerikli hap
- 5 bin 200 adet ilaç ambalajı
- 8 kilogram ilaç hammaddesi
- 859 litre etil alkol
- 126 şişe/litre sahte içki
- 879 adet sahte içki imalatında kullanılan malzemeler (şişe, kapak, bandrol vb.)
- 549 adet elektronik sigara cihazı ve likiti
- 16 adet tarihi eser (sikke, heykel vb.)
- 2 adet av tüfeği
- 3 adet dedektör
Adli işlem ve hukuki süreç
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Editör: Simge Akbulut