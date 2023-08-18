FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, Memur-Sen üyesi kamu çalışanları basın açıklamasında bulundu. Memur-Sen İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde toplanan kamu çalışanları, "Memurlar sahada, çözüm masada" diye slogan atarak hükümete seslendi.



Hükümetten refah payı içeren gerçekçi bir teklif beklediklerini kaydeden kamu çalışanları adına basın açıklaması metnini Memur-Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz okudu. Memur-Sen ve 11 yetkili sendikanın 7. Dönem toplu sözleşme masasında sunduğu gerçekçi tekliflere karşı kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ettiklerini belirten Gençer, "Kamu İşvereninin, masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan, 'sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır' sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz; 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz. Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Kamu İşvereni ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25'e çıkarmıştır. Bu ne demektir? Sorunlarınız çözülmesin, Enflasyon baskınız devam etsin, Maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir. Teklif, bu haliyle, Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır" dedi.

İŞVERENİN TEKLİFİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Gencer açıklamalarının devamına ise "Kamu İşvereni diyor ki: 2023 yılında enflasyon yüzde 58 çıkacak. Kamu görevlisi yüzde 25 enflasyon farkı alacak. Peki 2024 yılı için beklenti olan %33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor. Neden teklif hala beklentinin bile yakınına ulaşmıyor? Bu durum Kamu İşvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir. Kamu İşvereninin bu teklifi ne rasyonel ve ne de gerçekçidir" diye konuştu.

"ÜCRET SKALASI BOZULDU"

"Müzakere, zaman kazanma zemini değildir" diyerek sözlerini sürdüren Gençer, "Strateji uygulayarak çözümsüzlüğe sevk etmek değildir. Biz. Kamu İşvereninin ayakları yere basan teklifini, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Refah payı dedik, ses yok. En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltinsin dedik, ses yok. Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik, ses yok. Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz, üstelik, siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok. Şeflerin, Müdürlerin ücret skalası bozuldu, düzeltilsin dedik, ses yok. Mühendisler büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu, bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır dedik, yine ses yok" şeklinde konuştu.



BAHANE ÜRETİLMESİN TEKLİF REVİZE EDİLSİN

Hayat pahalılığına da dikkat çeken Gençer, "Akaryakıta gelen zamlar, ulaşıma gelen artışlar hepimizi zorluyor, Emtia ürünlerindeki fiyat artışları, insaf sınırını aşan kiralar geçim sıkıntımızı büyütüyor. Sabit gelirliler olarak, alım gücümüz düştü, her geçen gün sosyal maliyet artıyor, psikolojik maliyet aklımızı, enerjimizi sömürüyor. Bu verilerden hareketle açıkça deklare ediyoruz. Kamu İşvereninin öngörüleri tutmuyor. Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için "refah payi" uygulaması artık şarttır. Onun için, sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın 2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği "enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz." vaadi masada hayata geçirilsin. Büyük ve Güçlü Türkiye için güçlü memur! Güçlü memur için de refah payı şart. Onun için Memur-Sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz: Alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin" ifadelerini kullandı.