FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’de kamu çalışanları son dönemde ardı ardına gelen zamlara ve yüksek vergilere tepki göstererek imza kampanyası başlattı. Konak’ta stant kurarak, memur ve emeklilerin taleplerini içeren dilekçelere imza toplayan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) üyesi memurlar, yaptıkları basın açıklamıyla da AK Parti hükümetine yönelik eleştirlerde bulundu.

"MEMURLAR SEFALETE MAHKUM"

Kamu emekçileri adına basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, “Seçim vaatleri yalan, yoksulluk gerçek” başlığı altında yaptığı açıklamada "Artık geçinemiyoruz, halk olarak ülke olarak batıyoruz. Siyasal iktidar seçimden önce vaat ettiği emekli zamlarını, memur zamlarını; ağır bir vergi yükü paketiyle emekçinin, emeklinin sırtına yükledi. Memur ve emekliye vaat edilen zamlar; kök maaş uygulaması, TÜİK’in sahte enflasyon rakamları ve ÖTV zamları nedeniyle daha cebimize girmeden uçup gitti. Emeklilerin kök maaşına yapılan yüzde 25 zam maalesef 9 milyon emekliyi mağdur etti. Seçimden önce emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı, şu an yapılan yüzde 25 zam ise bu 7 bin 500 lirayı aşmadığı için 9 milyon emekli hala 7 bin 500 TL almaya devam ediyor. Yine aynı şekilde memurlar için ‘en düşük maaş 22 bin lira’ olarak vaat edildi ancak bunun 8 bin 77 TL’si seyyanen zam olarak ifade edildi ve bu seyyanen zam taban maaşa eklenmediği için memurlar da sefalete mahkum edildi. Emeklilere yapılan kök maaş uygulaması ile memurlara yapılan 8 bin 77 TL uygulamasından derhal vazgeçilsin! Bu ilave ödemeler taban maaşa eklensin!” dedi.

EMEKÇİYE AĞIR VERGİ YÜKÜ



Çalışanların ağır bir vergi yükünün altına sokulduğunu da kaydeden Güven, “Temmuz zamları, vergilerle bizden alınıyor. Vergiler, emel tüketim maddelerine yapılan zamlar, ev kiralarındaki fahiş artışlar, dövizdeki artış nedeniyle temmuz maaşını kayıpla karşıladık. Deprem bahanesiyle bu vergileri getirdiklerini söylüyorlar. Yani bu vergiler deprem vergisi… Peki bugüne kadar toplanan90 milyar TL deprem vergisi, televizyonlarda toplanan deprem bağışları depremzedelere ulaştı mı? Hayır. Deprem bahane gösterilerek bütün ülkede işçi, emekçi ağır bir vergi yükünü sokulurken sermayeye bir servet vergisi getirilmek istenmiyor. Bize 1.1 trilyon ağır vergi yükü getirenlerin, sermayeye, 5’li çeteye, kendi yandaş firmalarına bu yıl yaptıkları vergi afları tutarı 1 trilyon! Biz ağır vergi yüküyle yoksulluğa mahkum edilirken Cumhurbaşkanımız Arap ülkelerine TOGG hediye ederek güya oralardan buralara para getirmeye çalışıyor. Peki bu Arap ülkelerinden gelen paralar karşılıksız mı geliyor? Ülkenin yer altı yer üstü kaynakları emperyalist tekellere peşkeş çekiliyor" ifadelerini kullandı.