İzmir’in Bayraklı ilçesinde komşusu Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü’yü tabancayla öldüren Ali İhsan Kılıç, yeniden yargılandığı davada yine “haksız tahrik” indirimi aldı. Üç kişiyi öldüren sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üç kişiyi öldürdü, 18 yıl ceza aldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran 2022’de meydana gelen olayda, Ali İhsan Kılıç (69), komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü’yü (37) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’nde sokak köpeği besleme ve arsa anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmanın büyümesiyle yaşandı. Kılıç, tabancayla ateş açarak Köşek ailesinin üç ferdini yaraladı. Yaralılar hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklanırken, haklarında “kasten öldürme” suçundan üçer kez müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İlk kararda müebbet, sonra tahrik indirimi

İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Ali İhsan Kılıç’a üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanığa indirim uygulanmadı.

Dosya, istinaf ve ardından Yargıtay’a taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi, Kılıç’a Yahya Köşek’i öldürmekten verdiği müebbet hapis cezasını “haksız tahrik” indirimiyle 16 yıla düşürdü.

Bu karar, Yargıtay tarafından “eksik ceza verildiği” gerekçesiyle bozuldu. Yargıtay, davayı yeniden görülmek üzere istinafa gönderdi.

Mahkemeden yine “tahrik indirimi”

Yeniden görülen davada, sanık Ali İhsan Kılıç SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. “Yatalak hastayım, olayın yaşanmasına Filiz Topaloğlu neden oldu. Cezaevinde ölürsem sorumlusu odur. Tahliyemi istiyorum.” diyerek savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Kılıç’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkûm etti. Ardından sanığın eylemini “haksız tahrik” altında gerçekleştirdiğine hükmederek cezayı 18 yıla düşürdü.

Diğer sanık hayatını kaybetti

Olayın diğer sanığı Mehmet Kılıç hakkında verilen ceza Yargıtay tarafından kısmen bozulurken, sanığın geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mahkeme, Ali İhsan Kılıç’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.