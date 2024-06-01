Olay, Gaziemir Aktepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eve köpek getiren oğlu Ahmet D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine baba M.D., ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp kaçtı.

Sağlık ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet D., çevredeki bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ahmet D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kahvehanede yakalandı

Cinayetin ardından kaçan M.D.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini belirleyen polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine saklandı. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için direndi ancak polis kapıyı kırarak cinayet şüphelisini gözaltına aldı. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.