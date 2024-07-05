İzmir'in Karşıyaka ilçesi, Yalı Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, husumetli oldukları iddia edilen kişilerce kundaklanan faytonu söndürmeye çalışan kalabalığa pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 1 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Park halindeki fayton ateşe verildi

Olay, gece saatlerinde Karşıyaka Yalı Mahallesi 1671 Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, husumetli oldukları belirtilen kişiler, Fikriye Silistireli (38) ve ailesine ait faytonu evlerinin yakınında park halindeyken ateşe verdi. Yanan faytonu gören ve müdahale etmeye çalışan Silistireli ve akrabaları, bu sırada şüpheli veya şüpheliler tarafından pompalı tüfekle yaylım ateşine tutuldu.

Pompalı tüfekle açılan ateş can aldı

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, Fikriye Silistireli ve 5 akrabası vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan Fikriye Silistireli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Soruşturma sürüyor

Olay sonrası Çevik Kuvvet ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak bekleme görevine başladı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.