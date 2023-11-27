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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) kasım ayı meclis toplantısı, İZQ İnovasyon Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya konuk olarak katılan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, adalete güvenin devlete güven olduğunu, gerek ulusal, gerek uluslararası hukuk açısından kıyaslandığında Türkiye'nin yargı alanındaki durumu ile ilgili bazı değerlendirmelerde yargıya olan güveni alt seviyede gösteren çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile ilgili kötü algı çalışması olduğunu dile getiren Tosun, şunları dile getirdi:

"Kendimizi bu anlamda çok daha iyi anlatmamız gerekiyor. Bir ülkede yargının doğru şekilde işlemesi için temel olarak 3 unsur var. Birincisi kanunların çağın gereklerine uygun olması, ikincisi kanunlara uygulayacak yargı mensuplarının sayısının ve fizik imkanlarının yeterli olması üçüncüsünün de bunların iyi yetiştirilmiş olmasıdır."

"TBMM'nin yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum"

Mevzuat anlamında dünyada kanunlar anlamında Avrupa Birliği ülkeleri dahil birçok ülkeden ileri düzeyde olduklarını dile getiren Tosun, mevzuat alanında bir sorunları olmadığını belirtti.

Tosun, "Mevzuat anlamında düzeyimiz birçok ülkeden ileri, yalnız birçok değişikliğe rağmen anayasamız halen 1982 anayasası. Her ne kadar değişimler olsa da ruhunun da değişmesi için önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

"İzmir'de yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına özel savcı"

Tosun, 20 yıl önce 8 bin olan hakim-savcı sayısının şimdi 24 bin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yargının iyi işlemesi için görev yapan hakim ve savcıların bağımsızlık ve tarafsızlık içinde görev yapmasıdır. Bizler devlette üç güç yasama yürütme yargı. Üçü de birbirinden ayrı ve görevleri tanımlanmış. Bizler yasama ve yürütmenin amiri değiliz ama emir altında da değiliz. Yapılan iyi düzenlemeleri daha iyi hale getirilmesi için ülkemizle ilgili oluşan kötü algıları kırmak hepimizin görevi. Asayişi bozan olaylara karşı çok şiddetli şekilde soruşturmalarımızı yapıyoruz. Gri liste denilen 'kara parayla mücadele görev gücünün ülkelerle ilgili yaptığı değerlendirmeler' var, Türkiye bu kapsamda kara parayla mücadelede gri listeye alındı, ülkemiz bu hususta gerek yargıda gerek emniyette gerekli çalışmalarını yaptı. İzmir'de kara para aklama suçlarıyla mücadele ile ilgilenen özel bir savcı görevlendirdik. Tek görevi bu. Yasa dışı bahis ve kara para aklama ile ilgili 52 şüpheliyi gözaltına aldık."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar da kentte dün yaşanan yoğun yağış ve denizin taşması sonucu toplantıyı yaptıkları binada da 2,5 milyon liraya yakın hasar meydana geldiğini, esnafa yardımın desteğinin şart olduğunu ifade etti.

Yorgancılar, 13 Kasım'da katıldığı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İş Dünyası ile istişare toplantısının verimli geçtiğini belirterek, "Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticaret uygulamaları yapanların da cezalandırılması için elimizden geleni yapacağımızı ifade ettik. Ekonomi yönetimimizin, kararlılıkla ve titizlikle enflasyonla mücadeleyi başarıyla sonlandırmasını diliyor ve bekliyoruz." dedi.

AYM ile Yargıtay'ın farklı görüşlerde olması, konuyu farklı şekilde değerlendirmesinin ve kamuoyunda yansımasının yurt dışından gelecek yabancı yatırımcı için soru işareti oluşturduğuna dikkati çeken Yorgancılar, "Kurumlarımız bunları kendi içinde kamuoyu ile paylaşmadan çok rahat bir biçimde çözmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.