İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) tarafından düzenlenen 11. Hamsi Şenliği’ne katılarak Karadeniz kültürünün İzmir’e kattığı zenginliğe dikkat çekti. Etkinlikte İzmir'in barış ve huzur içinde farklı kültürleri barındıran yapısı övüldü.

Karadenizliler, şehirde zenginlik yaratıyor

İnciraltı Rekreasyon Alanı’nda yapılan şenlikte, Başkan Tugay, 300 bin Karadenizli’nin İzmir’deki varlığının kente büyük zenginlik kattığını belirterek, "Sizlerin kültürüyle, geleneklerinizle şehrimiz daha da güzelleşiyor. İzmir'i barış, dostluk ve hoşgörü içinde yaşayan bir şehir olarak seviyoruz" dedi. Tugay, tüm İzmirli vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Şenliğe katılan İzmirli yurttaşlar büyük ilgi göstermişti

Şenlikte Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynayan Başkan Tugay, vatandaşlarla birlikte dans etti. Ayrıca, Başkan Tugay, şenlik alanındaki esnafla sohbet ederek alışveriş yaptı, özellikle çocuklarla ilgilendi. Vatandaşlar Başkan Tugay’a yoğun ilgi gösterdi ve taleplerini dinledi.

Başkan Tugay’a teşekkür

Programdan ayrılırken, bir yurttaş Başkan Tugay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenin İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışması için yaptığı çağrısına teşekkür ederek, "Sizi alnınızdan öpmek istiyorum," dedi.

İzmirliler Hamsi Şenliğinde eğlenceli bir gün geçirdi

Güzel havayı fırsat bilerek şenliğe katılan İzmirliler, ücretsiz hamsilerin tadını çıkarırken, konserler ve etkinliklerle renkli bir hafta sonu geçirdi. Goril kostümüyle dikkat çeken bir katılımcı da etkinlikte ilgi odağı oldu.