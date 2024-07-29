İzmir de bulunan Trabzonlular başta olmak üzere tüm Karadenizliler, Trabzon futbolunun Türk futboluna mal olmuş değerlerinden Mustafa Reşit Akçay ile birlikte “Karşıyaka spor kulübü bizim 2. Takımımız oldu” dediler.

Ege bölgesinde yaşayan başta Trabzonlular olmak üzere tüm Karadenizliler Yeni sezon öncesi Trabzon’un yetiştirdiği teknik adamlardan Mustafa Reşit Akçay ile sözleşme yapmasından sonra çok mutlu oldular ve “artık bizde Karşıyakalıyız “dediler.

İzmir de bulunan Tüm Karadenizliler Birliği başkanı olan Erol Eroğlu “ Trabzon’un yetiştirdiği ve Türk futboluna büyük katkılar sağlayan Mustafa Reşit Akçay hocamız ile artık bizde 2. Takımımız Karşıyaka’dır. Her hafta türbinde yerlerimizi alarak şampiyonluk hedefinde elimizden geleni yapacağız. Mustafa Reşit Akçay futbolu iyi bilen gerek akademik olarak teorik olarak çok iyi bilen karakterli bir hocadır. Kendini Türk futbolunda kanıtlamış bir futbol adamıdır. İnanıyoruz ki bu sezon Karşıyaka spor 2. lige çıkacaktır. İzmir de ve Ege bölgesinde yaşayan Karadenizliler olarak Trabzon’un sevilen teknik adamlarından olan Mustafa Reşit Akçay ile her maçta yerimizi alarak destek olacağız ve inşallah şampiyonluğu da yakalayacaktır” dedi.

Ege Bölgesi Tüm Karadenizliler Dernek Başkanı olan Trabzon Zigana Köy ağalığı da bulunan Erol Eroğlu arkadaşlarıyla Karşıyaka spor tesislerine giderek Mustafa reşit Akçay ve teknik ekibe moral verdiler ve bu ziyaretten çok memnun kalan Teknik adam Mustafa Reşit Akçay “ ben İzmir’e Karşıyaka spor külüne geldiğim günden itibaren haberleriyle beni onurlandıran ve duyduğum kadarıyla Ege’nin en büyük medya kuruluşu olan yine Trabzonlu bir hemşerimiz Eyüphan Gündoğdu’nun sahibi olduğu Haber Ekspres Gazetesi ile Ege Tv spor ekibinin bizleri yakından takip etmesi beni ve ekibimi de mutlu etmiştir. Biz yıllar önce İzmir’e geldiğimizde burada ki tüm Karadenizlilerin hamisi olan rahmetli Mehmet Niyazoğlu abimizde yakın ilgi gösterirdi. Şimdi ise bizleri yalnız bırakmayan ve İzmir de sevilen sayılan ve Tüm Karadenizliler Dernek Başkanı gönül insanı Erol Eroğlu ve arkadaşları tesislerimize gelerek bizlere moral oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da bizleri Karşıyaka taraftarının da destekleriyle maçlarımızda yalnız bırakmayacaklar inşallah güzel sonuçlarla özlenen tabloyu yaşayarak bu sevgiye layık olmaya çalışacağız” dedi.