İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi, 16 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısına hedef oldu. Olayda:

2 polis memuru şehit oldu

1 polis memuru ağır yaralandı

Saldırganın 16 yaşında olduğu ve olayın ardından güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Saldırı öncesi sosyal medya paylaşımı

Olaydan yaklaşık 3 saat önce, saldırgan olduğu iddia edilen kullanıcı tarafından Instagram’da yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcı adı: 1muvahhid99

Paylaşımda yer alan ifadeler şöyle:

"BİRAZDAN İSTİŞHAD YAPACAĞIM VE ŞEHİD OLACAĞIM İNŞAALLAH.

DÜNYANIN HER YERİNDE MÜSLÜMANLARA ZULMEDİLİYOR AMA BİRÇOK MÜSLÜMAN SADECE İZLEMEKLE VEYA KINAMAKLA YETİNİYOR. ARTIK BİRİLERİNİN BU ZULÜMLERE KARŞI HAREKETE GEÇMESİ GEREK.

EY MÜSLÜMANLAR, HAREKETE GEÇMEK İÇİN DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ. HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLMESİ GEREKLİ…

EY KAFİRLER, ZULMETTİĞİNİZ TÜM MÜSLÜMANLARIN İNTİKAMINI ALACAĞIZ, TÜM ASKERLERİNİZİN VE POLİSLERİNİZİN KAFALARINI KESECEĞİZ, TÜM KARAKOLLARINIZI PATLATIP YIKACAĞIZ..."

Paylaşımın devamında saldırgan, Müslümanlara yönelik baskılara karşı şiddet çağrısı yaparken, polis ve karakollara saldırı mesajları verdiği görülüyor.

Sosyal medya ve güvenlik tepkisi

Paylaşımın kamuoyuna yansıması, saldırının planlı olabileceği tartışmalarını gündeme getirdi.

İzmir Emniyeti ve Adli makamlar, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Uzmanlar, genç yaşta şiddet eğilimlerinin sosyal medya paylaşımları üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.