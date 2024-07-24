İzmir Büyükşehir Belediyesi, karavan sahiplerinin park sorunlarını çözmek ve güvenli parklanma imkanları sunmak adına önemli adımlar atıyor. Geçtiğimiz nisan ayında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmete giren karavan otoparkının ardından, şimdi de İnciraltı’ndaki karavan otoparkı için hazırlıklarını sürdürüyor. Toplam 182 karavan kapasiteli iki otopark ile kent merkezindeki karavan parkı ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacak.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yeni otopark

İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki otopark, binek araçlar için 163, karavanlar için ise 89 park yeri sunuyor. 24 saat boyunca güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilen bu alan, hem abonelik sistemi hem de günlük ve saatlik girişler ile hizmet veriyor. Araç giriş ve çıkışları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor.

İnciraltı Terminali'nde yeni otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Terminali’nde yapım çalışmaları devam eden karavan otoparkı için de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu otoparkta, 64 çekme tekne ve 93 karavan park yeri olacak şekilde düzenlemeler yapılıyor. İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilecek olan bu otopark, sadece abonelik sistemine göre hizmet verecek ve araç giriş çıkışları güvenlik kameraları ile izlenecek. Otopark, 24 saat boyunca açık olacak ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilecek.

Karavan sorunu çözüldü

İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü 5. Bölge Şefi Müslüm Kara, “İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ tarafından işletilen otoparkımız, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda 4 Nisan günü faaliyete geçti. 89 karavan, 163 de binek araç kapasiteli alan, bölgenin ihtiyacını karşılıyor. İzmir genelinde karavanların park edilme yerleri ile ilgili birçok şikayet geliyordu. Bu alanın düzenli bir karavan parkı haline gelmesi, vatandaş tarafından da memnuniyetle karşılanıyor” dedi.

İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölge Şefi Naim Akbıyık ise, “İnciraltı Terminali içinde, yakın zamanda faaliyete geçecek bir karavan parkı oluşturuluyor. Burada 64 çekme tekne, 93 karavanın park etmesi için alan mevcut. Böyle bir alan, yurttaşlar tarafından da talep ediliyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla otoparkımız, kısa bir süre zarfında hizmet vermeye başlayacak. Otoparkın peron çizgileri çizildi, giriş turnikesi ve gişenin kurulumu ise tamamlanacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.