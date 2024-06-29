İzmir'de iki kişinin öldürülmesi ile kasten yaralama suçlarından aranan, başka bir suçtan da 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suçlarla mücadele, istihbarat, asayiş şubeleri ile Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı tasarlayarak adam öldürme ve kasten yaralama suçlarından aranan, başka bir suçtan hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'yi Balçova ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.