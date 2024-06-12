Konak ilçesinde, kavurucu güneşten korunmak isteyen vatandaşlar şapka takarak, şemsiye kullanarak ve ağaç gölgelerinde dinlenerek serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan çocuklar ise yasak olmasına rağmen Konak Atatürk Meydanı'ndaki süs havuzunda yüzmeyi tercih etti.

Sıcak havalarda çalışmak

Kemeraltı Çarşısı'nda dönercilik yapan İbrahim Uyan, mesleğinin ateş karşısında icra edildiğini belirterek, "Dönerin karşısında çalışmak kolay bir iş değil. Su içerek serinlemeye çalışıyorum. Sakin olduğu zaman oturarak mola veriyorum," dedi.

Hava sıcaklığının çok etkili olduğunu belirten Hamit Çetin, işi gereği dışarıda olmak zorunda kaldığını ifade etti. "Bu havada dışarıda olmak gerçekten çok zor," diyerek sıcağın iş üzerindeki etkisini anlattı.

Kordon'da ağaç gölgesinde arkadaşlarıyla oturan 15 yaşındaki Hatice Kübra, dışarı çıkmanın keyfini yaşamak istediklerini ancak sıcak havada yürümenin zor olduğunu söyledi. "Ağaç gölgesini bulunca hemen oturduk. Serinlemek için limonata aldık," dedi.

Sıcaklık rekor kırıyor

Uzun yıllar haziran ayı günlük en yüksek sıcaklık ortalaması 30,7 derece olan İzmir kent merkezinde, bu yıl sıcaklık 38,8 dereceye ulaştı. Bornova'da 39,7, Karşıyaka'da 38,6 derece ölçülen sıcaklıklar, Bayındır'da 40,3, Menderes'te 39,8, Kemalpaşa'da ise 39,6 dereceye çıktı.

Kentte geceleri de sıcaklık etkisini sürdürüyor. Bu gece 23 derece olan gece sıcaklığının perşembe günü 25, cuma günü ise 27 dereceye çıkması bekleniyor. İzmir merkezinde en yüksek sıcaklık, 28 Haziran 1982'de 41,3 derece olarak kaydedilmişti.