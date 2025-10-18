İzmir Karşıyaka'da çıkan tartışmada, kayınbiraderini pompalı tüfekle yaralayan M.A. gözaltına alındı. Yaralanan Ö.Ş'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kayınbiraderler arasında tartışma kanlı bitti

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde, kayınbiraderler M.A. (26) ile Ö.Ş. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., pompalı tüfekle Ö.Ş.'yi ayağından yaraladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.Ş., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.