İzmir’de yaşayan makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali, doğum gününde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Küçükali, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza doğum gününde meydana geldi
Kaza, 8 Eylül’de İzmir Çevreyolu Forum Bornova kavşağında meydana geldi. 31 yaşındaki Kayra Küçükali, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Küçükali, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç mühendis, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Zonguldak’ta toprağa verildi
Küçükali’nin cenazesi, İzmir’den memleketi Zonguldak’a götürüldü. Uzun Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Küçükali’yi yakınları gözyaşlarıyla uğurladı. Ailesi, tabutu başında taziyeleri kabul etti.