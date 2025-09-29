İzmir’in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren bir zanlı yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 68 kök Hint keneviri ve 278 gram esrar ele geçirildi.

Ormanlık alanda Kint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

İzmir Menderes ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyon, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren bir şahsı yakaladı. Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan ekipler, hızlı bir şekilde operasyon başlattı.

H.Ö. tutuklandı

Ormanlık alana gelen şüpheli H.Ö., polis ekiplerinin takibi sonucu kovalamaca sonrası yakalandı. Yapılan aramalarda, 68 kök Hint keneviri, 278 gram esrar ve ekim malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca, H.Ö.’nün adresinde yapılan aramada ise 0,54 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama

H.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlı, uyuşturucu madde imalatı ve bulundurulması, silah taşıma suçlarından tutuklandı. Operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ve suçla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.