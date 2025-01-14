İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılındaki ilk toplantısında, kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerine yönelik önemli bir önerge gündeme geldi. Tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerinin sunduğu önergeyle, hak sahiplerine aylık 12 bin TL kira yardımı yapılması teklif edildi. Öneri, ekonomik zorlukların hafifletilmesi amacıyla hazırlandı ve bütçe ile hukuk komisyonlarına sevk edildi.

Teklif edilen yeni kira bedeli

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Başkan Vekili Altan İnanç yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantının en dikkat çekici gündem maddesi, kentsel dönüşüm projelerindeki hak sahiplerinin ekonomik sıkıntılarını gidermeye yönelik önergeydi.

Önergede, Uzundere, Ege Mahallesi, Örnekköy, Ballıkuyu, Gaziemir Aktepe Emrez ve Çiğli Güzeltepe gibi dönüşüm alanlarında yaşayan hak sahiplerine, tüm bölgeler için eşit şekilde aylık 12 bin TL kira ödemesi yapılması teklif edildi. Bu miktar, 2024 yılı başında belirlenen kira bedellerine kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.

2025'te mağduriyet azalacak

Önergede, ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz ve yüksek kira fiyatlarının hak sahiplerini zor durumda bıraktığına dikkat çekildi. 2024 yılında bazı bölgelerde kira yardımları 5 bin TL seviyelerinde kalırken, 2025 yılı için önerilen yeni rakamın mağduriyetleri azaltacağı belirtildi. Toplantıda SGK borçları ve belediye iştiraklerinin mali durumları da ele alındı.

"Vergi borcu 2 milyar 674 milyon"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, enflasyon ve faiz oranlarının belediye bütçesine etkilerini vurgulayarak, “1 Nisan’dan önce gecikme faizleri ile birlikte vergi borcu 2 milyar 674 milyondur. Toplu iş sözleşmeleri gereği yıl ortası ücretlere de enflasyon göz önüne tutularak fiyat farklı yansıtılıyor. Mayıs 2024’te enflasyonun aylık yüzde 3,5’tan yüzde 4,5’a çıkması gibi sebeplerle 24 Aralık’ta takas başvurusu yapıldı, ondan önce 9 ay boyunca vergi dairelerine 1 milyar 531 milyon lira ödeme yapılmış olmasına rağmen rakam 6 milyar 351 milyona çıktı. Buradan çıkacak sonuç, ülkedeki muhteşem enflasyon ve muhteşem faiz oranlarıdır. 24 Aralık’ta takas başvurusu Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne takıldı ve orada incelemede zaman harcandı. Bu inceleme sürerken, 3 milyar 712 milyonluk aylık ödemenin 1 milyar 573 milyonu kesintiye uğradı. Bu da yüzde 42,3 kesinti demektir. 7 Ocak’ta çalışanların tüm birikmiş ikramiyeleri ve yan hakları ödeniyor. İZELMAN ve İZENERJİ hariç kuruluşlardaki maaşlar da ödeniyor. İki şirketin maaşlarının da 10 Ocak’ta ödeneceği söyleniyor ve 1 milyar gibi bir rakam da 9 Ocak’ta çalışanların hesaplarına yatırılıyor” dedi.

“Belediyeler vatandaşın sorunlarını üstleniyor”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ekonomik kriz ortamında belediyelerin vatandaşların sorunlarını üstlenme sorumluluğu taşıdığını belirtti. Eşki, “Belediyelere verilecek destek, vatandaşın sorunlarını çözmede önemli bir rol oynayacaktır” diye konuştu.

Denetim komisyonu üyeleri belirlendi

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi. CHP Grubu tarafından önerilen Onur Saatli, Banu Gençkan, Yağmur Yurdakul Özkan, Uygar Kanmış ve AK Parti Grubu tarafından önerilen Ercan Tekin, oylama sonucu komisyona seçildi.

Mecliste Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, nergis çiçekleriyle dikkat çekti. Masalara nergis bırakan Erdoğan, tüm İzmirlileri 25-26 Ocak’ta düzenlenecek Karaburun Nergis Festivali’ne davet etti.