İzmir’in Gaziemir ilçesinde kentsel dönüşüm projelerine katılan hak sahipleri, yıllardır tamamlanmayan inşaatlar nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Kooperatif üyeleri, belediye ve siyasi yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Mağdurlar ne diyor?

İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, basın açıklamasında, “Ev sahibi olma umuduyla projelere üye olduk. Ancak bugün hukuk mücadelesi veriyoruz. Güvenimiz yerle bir oldu” dedi.

2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş. ile kooperatif arasında imzalanan protokolle, Gaziemir Aktepe-Emrez Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 275 konut ve 9 işyeri hedeflendi. Fakat inşaatların süresinde tamamlanmaması mağduriyetleri artırdı.

İnşaatlar yıllardır tamamlanamadı

Alpyavuz, “Betonlar çatladı, demirler paslanıyor, umutlarımız çürüyor. Ne belediye ne de parti temsilcileri yanımızda duruyor. Komisyonlar ve açıklamalar yalnızca sözde kaldı” dedi.

Hak sahipleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek, projelerin güvence altında sürdürülmesini talep ediyor.

Hak sahiplerinin deneyimleri

Abbas Yıldırım, projeye güvenerek katıldığını belirterek, “Paramızı ödedik ama muhatap yok. Yarım kalan inşaatlar ve yıllardır süren belirsizlik bizi mağdur etti” ifadelerini kullandı.

Mehmet Manav ise, “Aidatlar eksiksiz ödendi, inşaat ilerlemiyor. CHP Genel Başkanı’nın katıldığı açılışla duyurulan proje, bugün sahada yüzde 8-9 oranında gerçekleşmiş durumda. Güvence istiyoruz” dedi.

Mağdurlar çözüm bekliyor

Kooperatif üyeleri, belediye ve siyasi yetkililerin sözlerini yerine getirmesini, projelerin adil ve şeffaf biçimde tamamlanmasını talep ediyor. Yaklaşık 5 bin aile, yıllardır süren belirsizlik ve mağduriyetin giderilmesini bekliyor.