İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde hız kesmeden ilerliyor. Örnekköy 3’üncü ve 4’üncü etap inşaatlarının yeniden başlatılması için yapılan ihalenin ardından, hak sahiplerinin konut sahibi olma süreci hızlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un koordinasyonunda yürütülen projelerle, kentsel dönüşümde yeni bir sayfa açıldı.

Örnekköy'deki ihalesi sonuçlandı, inşaatlar başlıyor

Örnekköy’deki kentsel dönüşüm projeleri, kooperatif yönetimi tarafından açılan ihtiyati tedbir davasının mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından engelleri aştı. Artık inşaatların en kısa sürede başlayacağının müjdesini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, hak sahiplerinin evlerine kavuşma sürecinin hızlandığını belirtti. Ayrıca, Uzundere ve Aktepe-Emrez etaplarındaki projelerde de ihale süreçleri hızla tamamlanarak, inşaatların tamamlanması hedefleniyor.

Kira desteği artışı hak sahiplerini sevindirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerine sunulan kira desteğini 2025 yılı için 12 bin liraya yükseltme kararı aldı. Bu adım, özellikle Uzundere’de hak sahibi olan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Tahir Dağdemir, kira desteğinin artmasının kendilerini rahatlattığını ifade etti. Nurettin Kızılkaya ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümdeki çalışmaları için Başkan Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti.

Başkan Tugay’dan doğru adım: Kooperatiflerle sözleşme feshi

Aktepe-Emrez projesinde hak sahibi olan İzmirli vatandaşlar, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın kooperatiflerle yaptığı sözleşmeleri feshederek doğru bir adım attığını belirtti. Mehmet Tanrıöver, "Cemil Tugay Başkan doğru bir yol izliyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi doğru bir süreç izliyor. İş kangren olmadan çözülmeli," dedi. Ali Kavasu ise kentsel dönüşümün desteklenmesi gerektiğini ve Başkan Tugay’ın bu süreci doğru yönettiğini dile getirdi.

Örnekköy'de yeni bir süreç başlıyor

Örnekköy'de yaşayan Ufuk Kurt, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürecin sağlam ilerlemesini temenni etti. Kurt, "Yeni bir sürece girildi ve doğru bir karar verildi. İnşaatlar tamamlandığında Başkan Cemil Tugay'ı evimizde ağırlayacağız," şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'ne güven tam

Kentsel dönüşüm projelerinin başarıyla ilerleyeceğine inanan hak sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenlerini dile getirdi. Osman Dinçer, "Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm ekibi profesyonel. Başkan Tugay’a güveniyoruz ve inşaatların bir an önce bitirilmesini bekliyoruz," ifadelerini kullandı.