İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kentteki binaların yaşlı olmasına dikkat çekerek, "İzmir'de kentsel dönüşüme ömür yetmez ama bu dönüşüm şart" dedi.

"60-70 Yıllık Binalarda Yaşam Devam Ediyor"

Başkan Güleroğlu, İzmir'de 60-70 yıllık binalarda vatandaşların oturmaya devam ettiğini belirterek, "Bu binaların yenilenmesi gerekiyor. Özellikle Bayraklı bölgesi, Gürçeşme, Kadifekale, Çiğli gibi bölgelerde çok ciddi anlamda kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması önemli. Eski binalar oldukça fazla" diye konuştu.